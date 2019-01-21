"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية

من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وتستمر حتى العاشرة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير ونجران.

وأوضحت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتشمل الحالة الطائف والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ00.10 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

كما نبَّهت المدينة المنورة بأنها تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتشمل الحالة العلا والحناكية والمدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ01.10 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

وكذلك نبهت منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتشمل الحالة بلجرشي والباحة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ01.10 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا مماثلاً لمنطقة عسير بأنها تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتشمل الحالة بيشة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ01.10 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

وقالت إن منطقة نجران تشهد أيضًا استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل شرورة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ01.10 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.