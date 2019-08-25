الرئيس الأفغاني يستعرض دعم التبادل الاقتصادي مع وزير التجارة

بحث العلاقات الثنائية مع "الجبير" وسبل ودعم تطويرها

استقبل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بمقر إقامته بجدة اليوم، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أنه استمع من الرئيس إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأفغانية من تطوير العديد من الأنظمة التجارية وتوفير الأمن والاستقرار للمشروعات الاستثمارية فيها.

وبيّن الدكتور "القصبي" أنه حسب التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - سيقوم وفد بزيارة لأفغانستان خلال الأسبوعين القادمين يضم عدداً من الجهات الحكومية وممثلين عن مجلس الغرف للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والاطلاع على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة الأفغانية في مجالات تسهيل الأعمال بما يحقق تعزير التبادل التجاري بين البلدين.

إلى هذا، استقبل الرئيس الأفغاني في مقر إقامته بقصر الضيافة بجدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء اعادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش زيارة للمملكة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لفخامته، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمدالله محب، وزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

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خلال لقاء بين الجانبين عُقِد في جدة

وزير التجارة يستعرض دعم التبادل التجاري مع الرئيس الأفغاني

استقبل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بمقر إقامته بجدة اليوم، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أنه استمع من الرئيس إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأفغانية من تطوير العديد من الأنظمة التجارية وتوفير الأمن والاستقرار للمشروعات الاستثمارية فيها.

وبيّن الدكتور "القصبي" أنه حسب التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سيقوم وفد بزيارة لأفغانستان خلال الأسبوعين القادمين يضم عدداً من الجهات الحكومية وممثلين عن مجلس الغرف للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والاطلاع على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة الأفغانية في مجالات تسهيل الأعمال بما يحقق تعزير التبادل التجاري بين البلدين.