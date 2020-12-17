الإمارات تسجل 1321 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 189.866 والوفيات 629 شخصًا

سجلت الإمارات 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 189.866 حالةً.



وتفصيلًا: أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 629 حالةً.