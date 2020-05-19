هيئة الاتصالات توقف شركة ناقل عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد

وجهت بمعالجة الحالية.. لمخالفتها قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, شركة ناقل عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعارٍ آخر؛ وذلك نتيجةً لمخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وأكدت الهيئة على شركة ناقل سرعة العمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتأخير في إيصال الشحنات الحالية، والرد على استفسارات عملائها عبر قنواتها الرقمية والهاتفية، وإفادة الهيئة خلال أسبوع من تاريخه بما يتم.

وشددت الهيئة على الشركة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافة في حال عدم التصحيح وسرعة معالجة شكاوى العملاء خلال المهلة المحددة، بما في ذلك إيقاف جميع الخدمات المقدمة من الشركة، وسحب الترخيص الممنوح لها، مع تحمل الشركة التبعات النظامية كافة أمام الجهات الأخرى ذات العلاقة لقاء مخالفتها لأنظمة وقرارات الهيئة.

كما شددت الهيئة في ختام بيانها على مقدمي الخدمات البريدية كافة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البريدية بالجودة المطلوبة؛ مؤكدةً أنها ماضية في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع العقوبات كافة على الشركات المخالفة.