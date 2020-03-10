كورونا يلغي ورشة تدريب للباحثين في الإحصاء السكاني بمكة

الى إشعار آخر لضمان منع انتشار الفيروس

تلقى مراقبو التعداد السكاني إشعارًا بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا انطلاقة اليوم لتدريب الباحثين في العاصمة المقدسة على طريقة التعداد واستخدام التقنية في الإحصاء.

وأوضحت الرسالة أنه تم تأجيل انعقاد ورشة التدريب للباحثين، والتي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الاحترازية التي اتخذته الهيئة لضمان منع انتشار فيروس كورونا

الإحصاء السكاني بمكة فيروس كورونا الجديد

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 05:08 PM

الى إشعار آخر لضمان منع انتشار الفيروس

كورونا يلغي ورشة تدريب للباحثين في الإحصاء السكاني بمكة

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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تلقى مراقبو التعداد السكاني إشعارًا بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا انطلاقة اليوم لتدريب الباحثين في العاصمة المقدسة على طريقة التعداد واستخدام التقنية في الإحصاء.

وأوضحت الرسالة أنه تم تأجيل انعقاد ورشة التدريب للباحثين، والتي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الاحترازية التي اتخذته الهيئة لضمان منع انتشار فيروس كورونا

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الإحصاء السكاني بمكة فيروس كورونا الجديد

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