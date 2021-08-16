قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟

دفعة قوية للحركات المتطرفة حول العالم وجماعات العنف العابر للحدود

طرح نجاح طالبان بالاستيلاء على أفغانستان بشكلٍ سريع سؤالاً بين قادة الدول الغربية عن مدى إمكانية عودة تنظيم القاعدة للظهور مجدّداً، الى جانب حركات متطرفة أخرى وشن هجمات إرهابية على عدة دولة من أبرزها الدول الغربية.

ووفقاً لتقرير "الجارديان" البريطانية، فإن النجاح السريع والتقدم الكبير الذي حققته طالبان في أفغانستان سيعطي دفعة كبيرة للمتطرفين في كل مكان سواء القاعدة أو داعش أو المقاتلين في موزمبيق أو سوريا، إلى جانب المعجبين بأفكار هذه الجماعات في مانيلا وبريطانيا وغيرها من الدول.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني في حديث تلفزيوني قلقه من نجاح طالبان، وقال "أنا قلق للغاية، فالدول الفاشلة هي أرض خصبة لتلك الأنواع من الناس والجماعات، وربما تعود القاعدة مجدداً للظهور".

وفي الشهر الماضي، تلقت الأمم المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن القاعدة لم تختفِ وهي بالفعل موجودة في 15 مقاطعة أفغانية على الاقل، وأن القاعدة في شبه القارة الهندية، التابعة للجماعة تعمل تحت إشراف وحماية طالبان.

ووفقاً للتقرير البريطاني، فإن المحادثات التي تمّت بين الولايات المتحدة والحركة تضمنت تعهدات قدمتها طالبان بعدم السماح بتدريب أو جمع الأموال وتجنيد الإرهابيين، بما في ذلك القاعدة، ولكن كل تلك التعهدات قد يتم الغاؤها من جانب طالبان، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح ما الموقف الذي ستتخذه طالبان تجاه القاعدة أو المتطرفين الآخرين الملتزمين بحملات العنف العابرة للحدود، كما أنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل القاعدة على الأحداث الأخيرة.