بعد أقل من يوم من خروجها.. بريطانيا تفرض قيودًا على سلع الاتحاد الأوروبي

تشمل كل الواردات وتصاريح التصدير والأمن

نقلت صحيفة "ديلي تليجراف"، عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يستعد لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وكذلك إجراء فحوص كاملة لها، بدءًا من العام القادم؛ وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة، بعد أقل من يوم على خروج لندن من التكتل.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي، وتصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية.

وأشار إلى أن هذا سيُضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في يناير 2021.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الساعة 2300 بتوقيت جرينتش أمس، بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرًا، يأمل خلالها "جونسون" في التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوروبي.