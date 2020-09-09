الرياض في 14 يوماً.. ٧٤٤ جولة لمكافحة الحشرات ومعالجة المستنقعات

أعلنت أمانة الرياض تنفيذها ٧٤٤ جولة لمكافحة الحشرات ومعالجة المستنقعات بالرياض.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لضمان سلامة الأحياء السكنية من الأوبئة.. #أمانة_منطقة_الرياض: ٧٤٤ جولة لمكافحة الحشرات ومعالجة المستنقعات خلال الأيام الـ ١٤ الماضية.أمانة الرياض الرياض
نفّذتها أمانة المنطقة آخر أسبوعين لضمان سلامة الأحياء السكنية من الأوبئة
أعلنت أمانة الرياض تنفيذها ٧٤٤ جولة لمكافحة الحشرات ومعالجة المستنقعات بالرياض.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لضمان سلامة الأحياء السكنية من الأوبئة.. #أمانة_منطقة_الرياض: ٧٤٤ جولة لمكافحة الحشرات ومعالجة المستنقعات خلال الأيام الـ ١٤ الماضية.