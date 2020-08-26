ينطلق الخميس.. "التخصصات الصحية" تمنح مؤتمر المختبرات الإكلينيكية 24 ساعة تعليمية

يستمر ثلاثة أيام لمناقشة أهم المستجدات في المجال الطبي

تنطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول لعلوم المختبرات الإكلينيكية مساء الخميس المقبل عبر تقنية البث المباشر، الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية التابعة لجامعة الملك سعود، ويستمر ثلاثة أيام (27-29 أغسطس 2020م)؛ لمناقشة أهم المستجدات العلمية في مجال المختبرات الطبية.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، الدكتور خالد بن خلف الحربي، أنه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية المتبعة في السعودية، فقد قرر مجلس إدارة الجمعية إقامة المؤتمر افتراضيًّا بالتعاون مع الأكاديمية الطبية الافتراضية. وسيتمكن الممارسون الصحيون والطلاب من حضور جلسات المؤتمر من جميع مناطق السعودية عبر تقنية البث المباشر.

من جانبه أشار رئيس اللجنة العلمية، الدكتور فهد بن محمد الدخيل، إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين السعوديين لبحث أحدث الدراسات والأبحاث في علوم المختبرات الإكلينيكية، وكيفية الإسهام في تطوير الرعاية الصحية في السعودية وفق رؤية 2030. لافتًا الانتباه إلى أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر، وداعيًا جميع المهتمين لحضور المؤتمر للاطلاع على تفاصيل البرنامج العلمي والمتحدثين المشاركين عبر الموقع الرسمي للمؤتمر www.lab-conference.com.

يُذكر أن المؤتمر كان مقررًا إقامته في شهر إبريل الماضي، ولكن أُجل بعد قرار تأجيل الفعاليات في السعودية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.