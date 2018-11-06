مشتركو "نجم السعودية" يتجاوزون المألوف ويقبلون التحدي بالعرض المباشر الرابع

على قناة SBC الأول من نوعه في المملكة والمتخصص في اكتشاف المواهب

يواصل برنامج "نجم السعودية" حضوره المميز، حيث يعرض مباشرة على قناة SBC السعودية، عند الساعة التاسعة من مساء السبت.

ويتنافس في العرض المباشر 9 متسابقين، يخضعون لتصويت لجنة الحكم المكونة من الفنان عبادي الجوهر، والفنانة وعد، والملحن ممدوح سيف، إلى جانب تصويت الجماهير، والبرنامج من تقديم سارة عبدالعزيز.

ووسط أجواء الحضور الجماهيري، تستمر أجواء التحدي بين مشتركي برنامج نجوم السعودية التسعة الذين تمكنوا من تجاوز العرض المباشر الرابع، وإقناع لجنة التحكيم بقدراتهم وأصواتهم التي صدحت بمختلف ألوان الغناء العربي والطربي.

وبدأت المنافسة بين المشتركين، مع المشترك رائد الفارس الذي حصد إعجاب اللجنة بأعضائها الثلاثة بغنائه القوي لأغنية "مهما يقولون" للفنان محمد عبده، حيث أثنت الفنانة وعد على الإبهار الذي قدمه، فيما لم يكن تعليق الدكتور عبادي الجوهر مختلفاً.

وتمكّن المتسابق أحمد قصيري الذي غنى "قتلوني عيون السود" للفنان وديع الصافي أن يقنع اللجنة بأدائه، وأكد الملحن ممدوح سيف أن أداء المتسابقين في هذه الحلقة، أفضل بكثير مما كان عليه في الأسبوع الماضي.

وقدمت المشتركة "جوري قطان" محطة رومانسية من أغنية "بين إيديا" للفنان ماجد المهندس، حازت خلالها قبول اللجنة التي وصفتها بالمتميزة.

واقتنعت اللجنة بأداء هشام مدخلي من خلال أغنية "الحبايب" للفنان جورج وسوف، وكذلك بالمشترك عمر النجدي الذي غنى بالفرنسية بالثقة التي اعتادها، أغنية Mercy، وحصد ثناء اللجنة.

وأطل المشترك "أمين فارسي" في أغنية "منتهى الرقة" للفنان رابح صقر، حيث طالبه الفنان عبادي الجوهر التركيز فيما سيقدمه، وطالبه باختيار مختلف، فيما أقنع باقي اللجنة بموهبته.

كما تمكّن المتسابق مشاري العبدالله من متابعة حلمه في سباق النجومية من خلال أغنية "ابتعد عني" للفنان الراحل طلال مداح، منتقلاً بذلك إلى العرض المباشر الخامس.

فيما قدمت المشتركة هيا بنت محفوظ أغنيتها باللغة الإنجليزية، كما واجه المشترك عماد إبراهيم مجموعة من التوجيهات والإرشادات كاختياره غير الموفق للأغنية، وختمت الحلقة بأغنية طربية للسيدة أم كلثوم "ألف ليلة وليلة" قدمها المتسابق محمد أوليا.

وفي القسم الختامي من الحلقة، وقف المشتركون في انتظار إعلان النتيجة النهائية التي استبعدت المتسابق عماد إبراهيم.

يُذكر أن برنامج "نجم السعودية" هو الأول من نوعه في المملكة والمتخصص في اكتشاف المواهب الغنائية السعودية وصقل قدراتهم.