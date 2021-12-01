بدعم رجل الأعمال "الزويهري" .. بطولة عربية للتايكوندو بمكة

سيتم إطلاقها بحضور رئيس الاتحاد العربي للعبة إدريس الهلالي

يستعد الاتحاد العربي للتايكوندو لإطلاق أول بطولة عربية للعبة في مكة المكرمة، وذلك بدعم من رجل الأعمال مساعد الزويهري المهتم بلعبة التايكوندو وبحضور إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، وشاكير شلباط رئيس حكّام العالم، والحكم الدولي حمود المطرفي.



وأكد “الزويهري” خلال الاجتماع التحضيري أهمية لعبة التايكوندو ودعمه المتواصل للاتحاد العربي وإقامة مبادرة بطولة عربية بمكة المكرمة في ظل ما تجده رياضتنا من قيادتنا الرشيدة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.



وهنأ الزويهري إدريس الهلالي بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد العالمي للتايكوندو في الانتخابات وذلك من أجل تحقيق الأهداف العالمية والمحلية لهذه اللعبة، كما قدم الزويهري شكره لرئيس الاتحاد العربي للتايكواندو وزيارته مع رئيس الحكام.



ويعد الاتحاد العربي للتايكواندو أحد اتحادات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية التي تعد هيئة رياضية عربية ذات شخصية اعتبارية مرجعيتها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتضم في عضويتها اثنتين وعشرين لجنة أولمبية عربية تأسست بتاريخ 8 جمادى الأولى 1396هـ الموافق 7 مايو 1976م بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وأُطلق على اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بداية اسم الاتحاد العربي للألعاب الرياضية واتخذ من مدينة الرياض مقراً دائماً له، وتم تعديل مسماه إلى اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر في مدينة جدة يوم 24 صفر 1429هـ الموافق2 مارس 2008م.