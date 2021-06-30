"أرملة اليابان السوداء" تخسر فرصة استئناف إعدامها.. كيف ولماذا قتلت أزواجها السابقين؟

أزهقت أرواح ثلاثة وحاولت مع الرابع

وضعت المحكمة العليا في اليابان حدًا لقصة امرأة يابانية قتلت ثلاثة من أزواجها، في قضية أثارت الكثير من الجدل في البلاد، بعد أن قضت برفض الاستئناف المقدم من محاميها، مما مهد الطريق للتصديق النهائي على حكم الإعدام الصادر بحقها.

واستأنف محاموها الحكم الصادر عام 2017، بحجة أنها تعاني بسبب الخرف ولا تفهم الإجراءات القانونية، ولكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف؛ ليصبح الحكم واجب النفاذ.

ما القصة؟

تبدأ قصة تشيساكو كاكيهي أو كما تعرف إعلاميًا بلقب "الأرملة السوداء" حينما أقدمت خلال الفترة من 2007 إلى 2013 إلى قتل 3 من أزواجها بالسم من أجل أن ترث ثرواتهم، وتتهرب من ديونها.

وبحسب جلسات المحاكمة، انضمت "كاكيهي" إلى خدمات المواعدة والزواج على الإنترنت وطلبت على وجه التحديد مقابلة رجال أغنياء ليس لديهم أطفال، وفقًا لما نقلته شبكة "BBC" البريطانية.

ووفق الحكم القضائي، فإن المرأة التي تبلغ من العمر 74 عامًا، أقدمت على قتل زوجها البالغ من العمر 75 عامًا آنذاك، ورجلين آخرين يبلغان من العمر 71 و75 عامًا، كما حاولت قتل أحد معارفها، ويبلغ من العمر 79 عامًا، وذلك عن طريق جعلهم يتناولون كبسولة تحتوي على سم السيانيد القاتل من أجل أن ترث أموالهم، وحتى تظهر وفاتهم وكأنها طبيعية بسبب تقدمهم في العمر!

وجذبت جرائم القتل الوحشية آنذاك اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا في اليابان، بعد أن ركزت وسائل الإعلام على تلك المرأة القاتلة، كونها كانت تفترس الرجال الأغنياء والكبار في السن لتستولي على ثرواتهم، حيث كانت "كاكيهي" مرتبطة بزوجها، وبعد أن تمكنت من قتله ارتبطت بأكثر من 10 رجال، وورثت منهم أكثر من 9 ملايين دولار، بحسب ما أورد موقع مجلة "نيبون تايمز" المهتمة بالشأن الياباني.

كما أدينت "كاكيهي" بمحاولة قتل وسرقة رجل آخر توفي منذ ذلك الحين بسبب مرض السرطان، وتزوجت المرأة اليابانية ثلاثة أزواج آخرين ماتوا جميعًا، لكن لم يتم توجيه أي اتهام إليها فيما يتعلق بوفاتهم.

وترجع تسمية تلك المرأة القاتلة بلقب "الأرملة السوداء"، إلى أنثى العنكبوت المعروفة باسم "الأرملة السوداء"، حيث تلجأ إلى قتل شريكها الذكر بعد التزاوج.