"مانجا للإنتاج" تطلق أول أفلامها السينمائية في مهرجان "كان"

إحدى جهات "مسك الخيرية" المعنية بالمحتوى الإبداعي

أعلنت شركة "مانجا" للإنتاج، المتخصصة في مجال الرسوم المتحركة، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، عن المقطع الدعائي لأول أفلامها السينمائية فيلم "الرحلة"، والذي سيكون من إخراج المخرج العالمي شيزونو كوبون، حيث كشفت عن أبرز تفاصيل العمل السينمائي، وذلك خلال مهرجان كان للأفلام 2019.

ويعد الفيلم السينمائي إحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة مانجا للإنتاج وشركة توئي أنيميشن العريقة في اليابان، والذي بدأته الشركتان في نوفمبر 2017، حيث قامت مانجا للإنتاج بتأليف الفكرة والمفهوم الأساسي للفيلم؛ بهدف تقديم ونشر الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط في قالبٍ جذاب وعالي الجودة من الرسوم المتحركة الموجهة؛ لإثراء وإمتاع الأطفال والعائلات حول العالم بمحتوى ممتد وخالد للأجيال القادمة. ومن المخطط أن يتم إطلاق الفيلم العام القادم 2020م.

ويجري العمل على إنتاج الرسوم المتحركة في كل من الرياض وطوكيو، حيث إن لدى شركة مانجا للإنتاج قسمين بكلا العاصمتين، إذ يعمل على هذا المشروع كل من فريق مانجا وتوئي أنيميشن. وسيستغرق الفيلم ما يقرب العامين والنصف، وعليه يعمل فريق إنتاج ضخم يضم أكثر من 330 شخصاً.

ومن أبرز العاملين في هذا الفيلم مصمم الشخصيات تيتسورو إيواموتو رسام ومصمم لعبة "فينيكس رايت: آيس أتورني" الشهيرة، وكذلك الموسيقار العالمي كاورو وادا، الذي ملحن مسلسل "إينوياشا" و"هزيم الرعد"، والذي يشارك في صناعة ألحان هذا الفيلم الملحمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن فيلم الرحلة هو مشروع رئيس لمانجا، حيث يعزز من هدفها في تحقيق رؤيتها بأن تكون قائدة إقليمياً ورائدة عالمياً في إنتاج المحتوى الهادف المليء بالقيم؛ وإن ما تقوم به من خلال الرحلة يمثل دورها القيادي في المساهمة بتطوير منظومة صناعة المحتوى الإبداعي في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، من خلاله يمكن للمواهب الشابة الحصول على الفرص التي تستحقها وتلقي الدعم، علاوة على إنتاج المحتوى الثقافي عالي الجودة والذي يمثل ثقافتنا بالشكل اللائق.

وتعتبر شركة مانجا للإنتاج إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتختص في صناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو ذات الرسالة الهادفة والجودة والاحترافية، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً.

وتستعد الشركة حالياً لإطلاق عدة أفلام رسوم متحركة ما بين ثنائية وثلاثية الأبعاد، وذلك بالشراكة مع استوديوهات الرسوم المتحركة الرائدة عالمياً، ومن المتوقع مشاهدة هذه الأفلام على القنوات التلفزيونية الدولية وشاشات السينما خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويعد أول تعاون مشترك بين مانجا للإنتاج وتوئي أنيميشن هو عمل كنز الحطاب والذي كان حلقةً خاصة مدتها 22 دقيقة من الفولكلور السعودي، وفيه تم إنتاج العمل بإصدارات متنوعة منها العربية واليابانية وبثها في خمس محطات تلفازية في اليابان وعدد من المحطات العربية، كما عملت الشركتان على إنتاج مسلسل في قادم الزمان المكون من 13 حلقة والقادم خلال العام 2019.