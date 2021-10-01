اتحاد القدم: تقنية VAR في "ديربي جدة" سليمة

واجهت خللاً وتم حله سريعًا

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إعلامي أن تقنية VAR كانت تعمل بشكل صحيح في مباراة "ديربي جدة" بين الاتحاد وجاره الأهلي، ولا يوجد أي عطل فني.



ونشر قسم الإعلام والاتصال في اتحاد القدم بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "إن تقنية VAR كانت تعمل بشكل صحيح في مباراة الاتحاد والأهلي، ولا يوجد أي عطل فني".



وتابع البيان: "التقنية واجهت خللاً في أحد أجهزة الاتصال بين الحكام، وتم حلها سريعًا. وتنتظر لجنة الحكام تقريرًا شاملاً من مزود التقنية كإجراء متَّبع في مثل هذه الحالات".



يُذكر أن بداية الشوط الثاني من مباراة ديربي جدة بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تأخرت انطلاقتها أكثر من ربع ساعة بسبب مشاكل تقنية، تمثلت بتعطُّل تقنية الفيديو.