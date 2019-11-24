القبض على عصابة الـ 5 بالشرقية .. نفّذوا 25 جريمة سلب وسرقة

المتحدث الرسمي: جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية تشكيلاً عصابياً سلبوا عدداً من العمالة وسرقوا عدداً من المحال التجارية والمطاعم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين؛ ثلاثة مواطنين، ومتهم من الجنسية السورية؛ وآخر من القبائل النازحة.

وأضاف، أنه بعد توافر الدلائل على تورطهم في استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم منهم، إضافة إلى سرقة عددٍ من المحال التجارية والمطاعم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب ٢٥ جريمة سلب وسرقة محل بمحافظة حفر الباطن، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.