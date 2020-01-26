تعثر الهلال يهدي النصر لقب بطل الشتاء.. الأهلي (ينتشي) والاتحاد يتراجع

"قوميز" في الصدارة.. "سبق" تقلب أوراق الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

خطف النصر لقب (بطل الشتاء) من غريمه التقليدي الهلال، بعد أن عاد لصدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وأعاد الشباب نظيره الهلال للوصافة بعد التعادل السلبي في ختام الجولة الـ15.

وواصل الأهلي زحفه نحو الصدارة فيما عاد غريمه التقليدي الاتحاد إلى دوامة الأحزان من جديد بعد التعادل السلبي أمام العدالة.

كما واصل فرسان مكة (الوحدة) حضورهم المميز وبلغوا مربع الكبار مجدداً.

"سبق" تقلب أوراق الجولة 15 والأخيرة - نهاية الدور الأول - من الدوري.

الشباب يهدي النصر الصدارة

بعد التعادل السلبي الذي فرضه الشباب على نظيره الهلال، كان الخاسر الأكبر هو الهلال، حيث فقد الصدارة وعاد للوصافة (32 نقطة).

وكان النصر قد حقق فوزاً ثميناً على نظيره الاتفاق، أعاد الأصفر لقمة ترتيب الفرق (33 نقطة) ويتوج بلقب بطل الشتاء.

كما ضاعف مدافع الأزرق علي البليهي جراح فريقه حينما خرج بالبطاقة الحمراء أمام الشباب.

التعادلات تعيق الهلال والأهلي ينتشي

ألقت التعادلات الخمس بظلالها على مسيرة الهلال والحفاظ على الصدارة، بل إن المستوى الفني بدأ في تراجع من مباراة لأخرى وخاصة مع المباريات الأخيرة، حيث ظهر الأزرق بصورة باهتة وغير مقنعة لمحبيه.

في المقابل واصل الأهلي صحوته بقيادة هدافه التاريخي عمر السومة الذي وضع فريقه في المركز الثالث ( 29 نقطة ).

كما عاد فرسان مكة ( الوحدة ) لمربع الكبار بعد إسقاطهم لقاهر الكبار ( الحزم ) بخماسية.

الاتحاد.. الجرح ينزف من جديد

بعد أن حشدت جماهير الاتحاد العدة والعتاد لمساندة فريقها أمام العدالة ( صاحب المركز ما قبل الأخير ) من أجل خطف النقاط الثلاث والابتعاد أكثر عن منطقة شبح الهبوط، خذل اللاعبون جماهيرهم بالتعادل السلبي، وإن كانت النقطة وضعتهم في المركز الـ12 ( 15 نقطة ) لكن ذلك لا يليق بفريق كبير ومتمرس على البطولات والمراكز المتقدمة.

صراع ثلاثي

لازال الثلاثي ( الفتح والعدالة وضمك ) في المراكز الأخيرة تباعاً ( 14,15,16 ) وهم بلاشك داخل دائرة الخطر، مما يضع سؤالاً عريضاً في الواجهة، كيف سيكون حال هذه الفرق في الدور الثاني ؟





"قوميز" في القمة يليه " حمدالله والسومة "

تمسك المحترف الفرنسي بصفوف الهلال " قوميز" بصدارة ترتيب الهدافين بـ12 هدفاً، يليه مهاجم الأهلي عمر السومة وهداف النصر التاريخي عبدالرزاق حمدالله، ولكل منهما 11 هدفاً.



