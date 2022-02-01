بعد المقطع المتداول لدهس طفلة.. تحذير من "المرور" ورسالة للطلاب

طالبت بربط "حزام الأمان" وعدم إخراج أي جزء من الجسم من النافذة

دعت الإدارة العامة للمرور، الطلاب والطالبات المستفيدين من شركات النقل المدرسي، إلى ضرورة التقيد بمتطلبات الأمن والسلامة في أثناء ركوبهم للحافلات المدرسية.

وطالبت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بضرورة ربط حزام الأمان أثناء الجلوس على مقاعد الحافلات، وعدم الوقوف أثناء الرحلة، وملازمة المقعد الخاص، وعدم إخراج اليد أو الرأس أو أي جزءٍ من الجسم من النافذة.

وحذّر "المرور" من الاندفاع أثناء الخروج قبل توقف الحافلة تماماً، والتأكد من خلو الشارع تماماً من المركبات في الاتجاهين قبل قطع الطريق لضمان سلامتهم.

يُذكر أنه جرى تداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة دهس مركبة لطفلة أثناء عبورها الطريق بعد نزولها من الحافلة المدرسية وتعرضها لإصاباتٍ جسدية.