"نيوم" تهنئ شريكها فريق "مرسيدس أي كيو للفورمولا إي" على صدارته لسباق "فالنسيا"

سلسلة انتصارات مهمة حققها في سباق "الدرعية أي بري"

حقق فريق "مرسيدس أي كيو للفورمولا إي" إنجازاً جديداً في سباق "فالنسيا أي بري" بتصدره المجموعة بعد فوز سائقيه بالمركزين الأول والثالث، مواصلاً بذلك سلسلة الانتصارات المهمة التي حققها في سباق "الدرعية أي بري" هذا الموسم وتصدره ترتيب السائقين في السباق الافتتاحي للبطولة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة والقاسية في السباقات التي خاض غمارها الفريق، واصل فريق السباق الألماني تقدمه بعد سباقي الدرعية وروما، ليتصدر تصنيف الفرق ضمن البطولة حاملاً 105 نقاط، وذلك بعد فوز السائق "دي فريز" بالمركز الأول، والسائق "ستوفل فاندورن" بالمركز الثالث ضمن السباق الأول في فالنسيا أي بري.

كما يحتل الآن سائق الفريق "دي فريز" الصدارة في تصنيف السائقين ضمن البطولة بمجموع 57 نقطة، ويتلوه "ستوفل فاندورن" بالمركز الثاني بمجموع 48 نقطة.

من جهتها هنأت "نيوم" شريكها الرسمي فريق "مرسيدس أي كيو للفورمولا أي" على النتائج التي حققها الفريق، والتي تضاف إلى سجل النجاحات السابقة، الأمر الذي يحقق طموحات "نيوم" وسعيها لأن تكون مركزاً للتميز الرياضي ولاعباً أساسياً في المشهد الرياضي العالمي.

وعبر "دي فريز"، سائق فريق مرسيدس أي كيو للفورمولا إي"، عن سعادته بفوزه في السباق الأول في فالنسيا أي بري، وقال : "هذا الفرح مختلف لأنني لم أتوقع هذا الفوز بعد تراجعي خمس مراتب في سباق روما، ولكنه من الرائع أن أرى تقدمي بعد بعض العقبات. وأود أن أتوجه بشكر كبير لكل أفراد طاقم الفريق والذين نفذوا استراتيجيتنا بشكل مبهر".

يذكر أن فريق "مرسيدس أي كيو للفومولا إي" حقق فوزاً هاماً في سباق "الدرعية أي بري" وقدم أداء ملفتاً طيلة فترة السباق حيث تصدر السائق الهولندي "دي فريز" ترتيب السائقين في السباق الافتتاحي للبطولة.