بالفيديو.. "آل الشيخ" يغادر مصر بعد مشاركته بالمؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية

ترأس وفد المملكة والتقى شيخ الأزهر وعدداً من الوزراء والقيادات الإسلامية

غادر مطار القاهرة الدولي معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والوفد المرافق له، بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شارك خلالها في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة بتمثيل من 70 دولة.

وتفصيلاً، ودع الوزير "آل الشيخ" المفوض بسفارة خادم الحرمين بالقاهرة فهد العيسى، وعدداً من قيادات وزارة الأوقاف، وفي مقدمتهم رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ جابر طايع، ومعاون وزير الأوقاف الدكتور عبدالله حسن، ومدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة عبد الآخر يوسف.

وكان الوزير "آل الشيخ" التقى على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدداً من الوزراء وكبار الشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

وخلال اللقاءات تبادل آل الشيخ مع القيادات الدينية المصرية عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال، كما استعرض تجربة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في ترسيخ الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وحماية المنابر الدعوية.

يذكر أن زيارة الوزير آل الشيخ هي الأولى له منذ توليه مهام الوزارة وحظيت الزيارة بتفاعل كبير من الشارع المصري والإعلام الذي تصدرت صفحاته طيلة الأيام الماضية، وشاركت "سبق " في نقل أحداث ووقائع الزيارة.