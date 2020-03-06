مهدّدات ومعزّزات الانتماء الوطني يبلورها "الشراري": عليك بالفطرة السليمة

دلّل على قيمة الوطن بحبّ النبي لمكة حين أُخرج منها مهاجرًا إلى المدينة

أكد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري، أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة، وشعور إيجابي يكون علاقة قوية تربط المواطن بوطنه وتجعل منه شخصًا فاعلًا ومخلصًا.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية أقامتها جامعة تبوك في قاعة الدكتور عبدالعزيز العنزي -رحمه الله- بمبنى كلية الطب بالجامعة، أمس الخميس، تحت عنوان "الانتماء الوطني - التأصيل - المعزّزات – المهدّدات". وقد أوضح "الشراري" أن الورشة جاءت تحت محاور رئيسة هي: "المفهوم والتأصيل الشرعي للانتماء الوطني ومهدّدات الانتماء الوطني ومعززاته".

وبيّن "الشراري" أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة فطر الله عليها كلَّ الخلائق، وقد جاءت النصوص الشرعية -في الكتاب والسنة- لتؤكّد هذه الفطرة وتقوّيها وتعزّزها، ومن ذلك حب النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكة المكرمة، وصدق انتمائه لها، حين أُخرج منها مهاجرًا إلى المدينة المنورة؛ حيث قال: "مـا أطيبـك مـن بلـد، وما أحبّك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكَنت غيرك".

وبيّن: "مدلولات الانتماء للوطن جاءت في القرآن الكريم والسنة المعطرة في مواضع عدة؛ حيث حبّ الوطن والحنين إليه وحب الخير له والدفاع عنه وصعوبة الخروج منه، وأن صدق الانتماء والافتخار بالوطن يتمثّل في الشعب السعودي وصدق الولاء لقادته.

ثم تحدّث "الشراري" عن معزّزات الانتماء الوطني، وذكر منها: استحضار النيّة في الانتماء للوطن، واستشعار العلاقة بوليّ الأمر على مقتضى البيعة الشرعية، وتميز علاقة المحبة بين القيادة والشعب، واستشعار منجزات الوطن، واستشعار المسؤولية تجاه حقوق الوطن وواجباته.

كما تحدّث عن مهدّدات الانتماء الوطني، وذكر منها: التخلّي عن المسؤولية والتشكيك والتعميم في الأحكام السلبية على مؤسسات الدولة، وممارسة أي نوع من أنواع التعصُّب.

وقد تخلّل الورشة حلقات نقاش من الحضور، ومقترحات حول محاورها تعزز إتقان العمل الوطني والمهارات الوطنية، ويضيف الجديد للانتماء ويحقق النجاح والتميز الوطني.