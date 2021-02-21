"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا بمأرب

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 04:16 PM

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق

"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا بمأرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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