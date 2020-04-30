الإمارات: أجرينا 27 ألف فحص وأكتشفنا 552 إصابة جديدة بـ"كورونا"

7 حالات وفاة والإجمالي 105.. 100 متعافٍ والمجموع 2429

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 12481 حالة.



ووفق "وام" أعلنت الوزارة الإماراتية عن 7 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 105 حالات.



ولفتت الوزارة أيضا إلى شفاء 100 حالة جديدة من المصابين بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 2429 حالة.