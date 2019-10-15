#لبنان_يحترق.. مشهد مؤثر لبكاء مراسلة وهي تستمع لصرخات العائلات المحاصرة

الدفاع المدني يؤكد أنه تم تسجيل 105 حرائق بمختلف المناطق اللبنانية خلال 24 ساعة

تداولت مواقع وتطبيقات التواصل اليوم، مقطع فيديو لمراسلة قناة لبنانية، وهي تبكي، أثناء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، فجر الثلاثاء.

ونشر رواد موقع "تويتر"، مقطعَ فيديو يُظهر بكاء مراسلة قناة "الجديد"، "حليمة طبيعة"، خلال تغطيتها للحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، وحظيت أخبار ما يجري في لبنان بمتابعة عالية تحت وسم "#لبنان_يحترق".

ووفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" قالت "طبيعة" خلال تغطيتها للمشهد الذي أثار تعاطفًا واسعًا من قِبَل عدد من الإعلاميين والفنانين من مختلف الدول العربية: "المشهد مبكٍ هنا، المشهد مبكٍ في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، الناس تصرخ في بيوتها فهم عالقون في الداخل".

وأضافت المراسلة باكية: "دخلت النار إلى المنازل وحاصرت سكانها، ونسمع صراخ الناس دون وجود مساعدة من أحد"، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك.

وكانت حرائق ضخمة قد اندلعت في عدة مناطق لبنانية، الثلاثاء، دون تصريح رسمي من قِبَل الحكومة اللبنانية، حول الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق أو معلومات عن وقوع ضحايا من عدمه.

وحسب ما أفاد به الدفاع المدني اللبناني؛ فقد تم تسجيل 105 حرائق بمختلف المناطق اللبنانية خلال 24 ساعة، ولا يزال بعضها قيد المعالجة ولا ضحايا حتى الساعة.

وسجلت بلدة المشرف في الشوف جبل لبنان، حريقًا هائلًا انتشر بسرعة بفعل الريح؛ مما تسبب في تهديد المنازل والمدارس؛ مما استدعى تدخّل 15 فريقًا من الدفاع المدني؛ حيث يواصل عشرات العناصر عملهم على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة.

وفيما كان اشتداد سرعة الرياح يمدد الحريق إلى القرى المجاورة؛ ساعدت طوافات قبرصية على إخماد الحريق.