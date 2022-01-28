فيسبوك يعلن تحديثاً ينبهك لدى التقاط "سكرين شوت" لمحادثة ماسنجر

"مارك" شارك منشوراً مع زوجته يعرض ميزة اكتشاف لقطة الشاشة

أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس موقع "فيسبوك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن تحديث جديد عبر محادثات ماسنجر يمكن المستخدمين من استقبال إشعار حال تم التقاط صورة لقطة شاشة "سكرين شوت" من الطرف الآخر.

وتفصيلاً، قال زوكربيرغ إنه تم تحديث ميزة المحادثات السرية في Messenger بإمكانية تنبيه المرسل عندما يأخذ المستلم لقطة شاشة من محادثة، وفقاً لسبوتنيك.

وشارك منشوراً مع زوجته بريسيلا تشان يعرض ميزة اكتشاف لقطة الشاشة، إلى جانب الميزات الأخرى القادمة إلى خدمة المراسلة وتحديث جديد للمحادثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.