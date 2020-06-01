سقوط مروع لمركبة من قمة جبل باليمن.. تخيل مصير قائدها!

تدحرجت نزولًا بين المدرجات والمرجفون ألصقوها بموقع سعودي

في حادثة مروعة لقيت تداولًا واسعًا، سقطت مركبة من قمة طريق جبلي في اليمن وتدحرجت عدة كيلو مترات نزولًا بين المدرجات الزراعية؛ فيما ألصق مروّجو الشائعات الحادثة بموقع آخر في السعودية.

ووفقًا لتفاصيل الفيديو؛ فإن المركبة التي سقطت كان يقودها شاب يمني في ريمة، ونجا من الحادث بأعجوبة دون أن يصاب في جسده، وقام حضور الحادث بتصويره وهو يتحدث ويطمئن الآخرين على سلامته.