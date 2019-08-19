تأكيداً لـ"سبق".. شرطة القصيم تعلن العثور على الرضيع والإطاحة بخاطفته

متحدث شرطة المنطقة: المتهمة مواطنة ثلاثينية والطفل أعيد إلى المستشفى

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم القبض على خاطفة رضيع مستشفى الولادة ببريدة، مبيناً أن المتهمة مواطنة في العقد الرابع جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه وبالإشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15/ 12/ 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم نشرت "سبق" ما أكدته مصادر مطلعة والتي أفادت بأن الأجهزة الأمنية في القصيم قبضت على مختطفة الطفل -حديث الولادة- من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.