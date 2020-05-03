في يوم واحد.. 4 وفيات جديدة و179 إصابة مؤكدة بكورونا بالجزائر

ارتفع عدد الوفيات إلى 463 حالة.. والإصابات بلغت 4447 إصابة

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم؛ عن تسجيل 179 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إلى 4447 حالة إصابة مؤكدة، مشيراً إلى تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 463 حالة.

وأضاف فورار أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء وخرجوا من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1963 شخصًا، بعد تأكيد 64 حالة شفاء إضافية.