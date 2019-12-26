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خصم 15% على تأمين المركبات لمنتج ضد الغير ومنتج التأمين الشامل

"التقاعد" تبرم مذكرة تفاهم لتقديم مزايا لعملائها مع شركة تأمين تعاوني

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التأمين التعاوني لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات.



ونصت مذكرة التفاهم على تقديم مزايا في مجال التأمين على المركبات تتضمن تمكين المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم وهم "المستحقون للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد" الاستفادة من خدمات الشركة بخصم 15% على تأمين المركبات لمنتج ضد الغير ومنتج التأمين الشامل.



وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية: تأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم، تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022، .



وقد وقع المذكرة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ولاء صلاح محمد الجبر.



يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وفي إطار سعيها لتقديم الخدمة المميزة لعملائها، فقد تعاونت مع أكثر من 381 جهة من مختلف الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في عدد من المجالات كالطب والصحة، والعناية بالأسنان، والعيون، واللياقة والتجميل، والتدريب والتعليم، والفنادق والترفيه، وتأجير السيارات والتسوق، والتمويل وغيرها من الخدمات الأخرى في جميع مناطق المملكة.



ويمكن الاطلاع على ذلك موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa.