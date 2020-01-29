فيديو اللحظات الأخيرة قبيل تحطم طائرة أسطورة السلة الأمريكي

شاهد عيان "كانت المروحية تدور بعنف وغرابة"

كشف شريط فيديو صادم عن اللحظات الأخيرة قبيل تحطم طائرة هليكوبتر كانت تحمل أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت، يوم الأحد الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرعه مع ابنته جيانا و7 آخرين على إحدى التلال بالقرب من لوس أنجلوس، الأحد الماضي.

والفيديو الذي بثّته صحيفة "نيويورك بوست"، التقطه شخص يُدعى ديفيد ليدمرسكاي، في مدينة جلينديل القريبة من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ويُظهر الفيديو مروحية "براينت" وهي تدور حول نفسها وحول المكان وسط ضباب كثيف للغاية، وعن التقاطه للفيديو يقول "ليدمرسكاي": "سمعت أصوات محركات غريب خارج منزلي، كنت أظن أن مجموعة من قائدي الدراجات النارية يتحركون، وعندما خرجت فوجئت بهذه المروحية، كانت تدور بعنف وبشكل غريب، وعلى ارتفاع منخفض، وصوتها كان عاليًا جدًّا، فالتقطت شريط الفيديو".

وقالت الصحيفة: إن شريط الفيديو تم تسليمه لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من أجل التحقق منه، وضمه للتحقيقات.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي إس 76ب" يوم الأحد الماضي، في الوقت الذي كان يلف المنطقة ضباب كثيف.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق، وتناولتها الصحف الأمريكية؛ فإن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجلوس، عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بأنه يحلّق على ارتفاع منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو أن الطائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالى 520 مترًا عن الأرض، قبل أن تشتعل فيها النيران.