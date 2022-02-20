"السعدون" تطرح مزاد" كنوز الرياض" على عدد من العقارات التجارية والسكنية بمواقع مميزة

تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها العلني القادم "كنوز الرياض" عددًا من العقارات المميزة والجذابة للمستثمرين؛ ومنها "تجارية وسكنية"؛ وذلك بأحياء: (المونسية، والعارض، واليرموك، والحزم) وأحياء أخرى، وسيقام المزاد في فندق الشيراتون يوم الجمعة 4/ 3/ 2022.. وتميزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ حيث تحرص على ما يقدم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.

وأبانت الشركة أنه للتسجيل والاستفسار، يمكن التواصل عبر الرقم 920003852، وللاطلاع على كتيب المزاد عبر الرابط:https://2u.pw/1XeLj.

يُذكر أن السعدون كانت قد أقامت 4 مزادات علنية منها الإلكتروني والحضوري بشهر مارس.