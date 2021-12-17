شاهد.. سالكو طريق كرا يقفون لـ"الضباب".. وعدسات جوالاتهم توثق

متعة بصرية احتواها الجمال

تصوير - ماجد عسيري

لفت كميات الضباب الكثيفة، جبال الهدا أو ما تُسمى بـ"كرا" التي تربط بين الطائف ومكة، صباح اليوم الجمعة، وشكلت تلك الحالة عناقًا تسببَ في احتجاب الرؤية، ليتبدل المنظر الذي كانت عليه المنطقة بمنظرٍ جميلٍ وأخاذ يأسر الناظرين، والذين وقفوا في أعلى منطقة مرتفعة ببداية الطريق، وكشفت رؤيتهم تلك الحالة الربانية التي أذهلتهم وأسكتتهم من أجل المتعة البصرية التي احتواها الجمال.

ومع تباشير الشتاء، وتواصل انخفاض درجات الحرارة ما يعني ارتفاع حدة البرد، تظهر كميات الضباب وهي تُغطي تلك القمة التي تعلو سطح البحر الأحمر بمسافاتٍ بعيدة، لتتشكل لوحة فنية جاذبة أثارت مُستخدمي الطريق والذين أوقفوا مركباتهم ورصدوا تلك الحالة الجميلة، ونقلوها عبر عدسات جوالاتهم لتحتل تلك الصور مُعظم مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف ما كان منها قد ظهر عبر "الواتساب"، لتجذب آخرين هم كذلك توقفوا عن الحديث واستسلموا لذلك الجمال والإبهار.

تلك الحالة يتوقع استمرارها، ما يعني زيادة توافد الكثير من الزائرين بل من يبحثون عن الاستمتاع لمشاهدة الضباب الكثيف يُغطي بل يُخفي منطقة الهدا وتحديدًا "جبل كرا"، كما يُنتظر تواجد هواة الرسم والفن التشكيلي برفقتهم لوحاتهم وألوانهم لكي تُداعب الفرشة ذلك الجمال وتنقله فنًا ذا قيمة لمُتتبعي المتعة الفنية بعد أن كانت تُشكل حقيقة حباها الله لتلك المنطقة الواقعة ضمن المدينة الحالمة "الطائف".