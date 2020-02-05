صراع "ترامب" و"بيلوسي" .. يرفض مصافحتها وهي ترد بتمزيق خطابه ورقة ورقة

مدّت إليه يدها فأدار لها ظهره

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مصافحة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ وتجاهل يدها الممدودة بعد أن سلّمها نسخة من خطابه عن حالة الاتحاد.

جاء ذلك قبل أن يلقي ترامب خطابه، في حين ردّت رئيسة مجلس النواب بيلوسي؛ بعد انتهائه بتمزيق نسخة من خطابه ورقة وراء أخرى، تم ألقت بها جانباً.

وطبقاً لوسائل إعلام أمريكية، وصل الرئيس الأمريكي إلى المنصة، وسلّم نسخة من خطابه إلى نائبه مايك بينس؛ وأخرى إلى بيلوسي؛ وسارع إلى إدارة ظهره لرئيسة مجلس النواب بعد أن مدّت يدها لمصافحته.

يأتي هذا الموقف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وغريمته بيلوسي؛ التي تقود الجهود الهادفة إلى عزله، بعد عام من مشهد تصفيقها الاستعراضي له خلال خطاب مماثل.