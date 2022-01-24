فريق "أبها" للتايكوندو لدرجة الشباب يظفر بكأس بطولة أندية الغربية والجنوبية وتبوك

"الأهلي" وصيفًا بـ (353) نقطة.. و"وج" ثالثًا

ظفر فريق "أبها" للتايكوندو لدرجة الشباب، بكأس بطولة أندية الغربية والجنوبية وتبوك، في منافسات القتال بعد حصوله على (5) ذهبيات بمجموع عام (732) نقطة، تحت إشراف الجهاز الفني المكون من منصور عسيري وهاشم آل اميتيم ومحمد هادي.

ونال الذهبيات الأبطال (يحيى عسيري، عبدالرحمن الشهراني، أصيل المازني، محمد آل مداوي، محمد الدوسري).

وجاء فريق "الأهلي"، وصيفًا بـ (353) نقطة وذهبيتي (أنس السلمي، هيثم محروقي) وحل "وج" ثالثًا بـ (305) نقاط بذهبية عبدالإله الجابري، وتوشح الذهبية في هذا الصراع (يزن البسيسي. الوحدة، عبدالمجيد الزهراني. حراء).

وفي منافسات البومسي، واصل فريق "الأهلي" قلعة الكؤوس الهيمنة على المنافسات في المجموعة بعد تحقيقه للكأس للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا الموسم بـ(242) نقطة وذهبيتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (فيصل مليباري، أنس السلمي، أحمد الشيخي)، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني المكون من فواز الزهراني ومحمد النعماني وحسن العصيمي.

وجاء فريق "الزيتون" ثانيًا بـ(72) نقطة و"فيفاء" ثالثًا بـ(52) نقطة في البطولة التي استضافها نادي ضمك بخميس مشيط وبمشاركة (16) ناديًا يمثلون مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، تبوك).

وحضر منافسات البطولة وتوّج الفائزين مدير الاتحاد السعودي للتايكوندو، محمد علي الحبابي، وأدار المنافسات رئيس لجنة المسابقات، أمين آل وحيد، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، بإشراف مندوب فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، عادل الأسمري.

وتشهد منافسات التايكوندو ارتقاء في مؤشر العطاء بعد تولي الأستاذ محمد بن ظافر الشهري قيادة دفة المدير التنفيذي للاتحاد، حيث يعد الشهري من الكوادر المؤهلة في المجال العملي، ويحظى بثقة رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري.