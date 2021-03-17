﻿تدريبات ومناورات فنية تجهز الهلال.. والحمدان يواصل التأهيل

كشف نادي الهلال أن اللاعب "عبدالله الحمدان" مازال يواصل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات لياقية متنوعة، مما يثير شكوكاً حول لحاق اللاعب بمباراة فريقه القادمة أمام القادسية، السبت المقبل، لحساب منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته؛ تأهباً لمواجهة ضيفه "القادسية" السبت المقبل، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرازيلي "روجيرو ميكالي" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

و اشتمل المران على تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويؤدي الفريق يوم غد الخميـس مرانه الرئيس لمواجهة "القادسية"؛ وذلك في مقر النادي.

