"ابن فرحان" يُجري اتصالاً بوزير الخارجية اليوناني ويؤكد تضامن المملكة مع اليونان

إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء البلاد

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وأكد سموه خلال الاتصال تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومة وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 09:36 PM

إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء البلاد

"ابن فرحان" يُجري اتصالاً بوزير الخارجية اليوناني ويؤكد تضامن المملكة مع اليونان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وأكد سموه خلال الاتصال تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومة وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَين الصديقَين، وسُبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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