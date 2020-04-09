أمير "الشمالية" يرأس اجتماع خدمات شركات الاتصالات بالمنطقة عبر الاتصال المرئي

بحث توفير الحلول التقنية لضمان سير العملية التعليمية وتوفير الإنترنت بالمراكز والهجر

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع خدمات شركات الاتصالات بالمنطقة، بحضور مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة الشرقية المشرف على المنطقة الشمالية، وقيادات الفروع لشركات الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين.

ناقش الاجتماع آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات لدعم منظومة "التعليم عن بُعد" خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه مستشار أمير المنطقة حسين الجحدلي، توفير الحلول التقنية والحلول التعليمية لضمان سير العملية التعليمية، وأهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط قنوات ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد في المراكز والهجر في المنطقة.