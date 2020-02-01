مصرع 35 حوثيًّا بنيران الجيش اليمني جراء معارك بالجوف

اندلعت في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم

قُتِل نحو 35 من مليشيا الحوثي الإرهابية، وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام، بمديرية نهم في شرق صنعاء.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي: قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم مليشيا الحوثي بالمدرعات، وتم التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأَسْر آخرين.

وأضاف أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تَلَقّت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكّن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.

وتشهد جبهات الجوف، معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي، تَلَقّت فيها المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

اليمن الجيش اليمني مليشيا الحوثي الإرهابية

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01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441 05:32 PM

اندلعت في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم

مصرع 35 حوثيًّا بنيران الجيش اليمني جراء معارك بالجوف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عدن

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قُتِل نحو 35 من مليشيا الحوثي الإرهابية، وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام، بمديرية نهم في شرق صنعاء.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي: قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم مليشيا الحوثي بالمدرعات، وتم التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأَسْر آخرين.

وأضاف أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تَلَقّت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكّن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.

وتشهد جبهات الجوف، معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي، تَلَقّت فيها المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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