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الرئيس الأمريكي اعتبر أن "هيدروكسي كلوروكين" قد يكون علاجًا فعّالاً

خشية انتقام "ترامب".. الهند تتراجع وتسمح بتصدير دواء كورونا "المحتمل"

أعلنت الهند رفع الحظر عن الدواء "هيدروكسي كلوروكين" وأدوية أخرى، المستخدمة في علاج الملاريا، بما يمكّن أن يغير "قواعد اللعبة" في الحرب على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.



ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الدواء، أنه يمكن أن يكون له دور فاعل في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا، إن الهند ستلتزم بمبدأ التكاتف الدولي والعمل المشترك لمواجهة الخطر الكبير الذي يمثله فيروس كورونا المستجد.



وأضاف: بدافع إنساني، قررت الهند السماح بتصدير أدوية مثل (باراستيامول) و"هيدروكسي كلوريكين" بكميات مناسبة للدول المجاورة، كما أننا سنسمح بتصدير كميات من تلك الأدوية الأساسية للدول التي ضربها الوباء بشدة.



وتعد الهند دولة رائدة في صناعة الأدوية المكافئة، التي تمتلك نفس المميزات الدوائية لأدوية أخرى مشهورة، لكنه يتم بيعها بالاسم الكيميائي باعتباره بديلًا مكافئًا لأدوية أخرى لها علامات تجارية مشهورة.



وقررت الهند، في مارس الماضي، فرض قيود على تصدير 26 نوعًا من الأدوية ومكوناتها الكيميائية، كانت تشمل دواء باراسيتامول، لتوفير مخزون وطني من الأدوية، وسط تنامي أزمة كورونا، وخوفها من موجهة انتشار واسعة في البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة.



وبعد ضغوط دولية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب الهند بشحنات أدوية لبلاده، الأحد الماضي؛ أعلنت الهند رفع الحظر عن العديد من الأدوية.



وقال "ترامب"، في خطاب بالبيت الأبيض، الأحد الماضي: تحدثت مع رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، وطالبته بالإفراج عن شحنات الأدوية لأمريكا، التي تشمل دواء هيدروكسي كلوروكين، وأنه سيقدر ذلك، وإذا لم يرسلها سنقبل ذلك، لكن سيكون لنا رد انتقامي.



ولا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع بأن هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يعالج العدوى من الفيروس الجديد، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لعلاج "كوفيد 19"، ومع ذلك لم يتراجع "ترامب" عن دعوته لتناول الدواء، قائلاً: ماذا لديك لتخسر؟ خذه، أعتقد حقًا أنهم يجب أن يأخذوه، ولكن هذا خيارهم.