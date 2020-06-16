"أشرفي": تقرير الأمم المتحدة كشف ضلوع إيران في دعم "الحوثي" الإرهابي

قال لـ"سبق": يعكس خطورة الوضع بالمنطقة وسلوك طهران السياسي العدواني

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي لـ"سبق" أن تقرير الأمم المتحدة الجديد بخصوص الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية كشف للعالم بكل وضوح ضلوع إيران في دعم الهجمات الحوثية العدوانية الصاروخية على الأراضي والمنشآت السعودية.

وأكد الشيخ "أشرفي" أنه تقرير دقيق ومهم للغاية يعكس خطورة الوضع في المنطقة وسلوك طهران السياسي العدواني الذي تتبناه منذ عدة سنوات من خلال دعمها لجماعة الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة والمعروفة للجميع تهديداته المباشرة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وسعيها المستمر لتفكيك وتخريب العلاقات الأخوية بين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، وإشعال نار الفتنة ونزع فتيل الحرب وتوسيع دائرة النزاع والخلاف والصراع بين الأشقاء ودعمها للطائفية البغيضة وتعزيزها للتطرف والعنف والحقد والكراهية داخل شعوب الأمة.

وقال "أشرفي": الكل يعلم ما هي أهداف طهران العدوانية وماهي أطماعها التوسعية الطائفية وأطماعها الحدودية وسعيها الدائم لتعزيز الفوضى والسلب والنهب وسفك الدماء، وما تضمنه التقرير في سطوره يؤكد ذلك ويتوافق مع منهج إيران العدواني، ويؤكد أنه قد تم استخدام صواريخ كروز إيرانية الصنع خلال الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية، وتضمن التقرير أن الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي المدني الذي استهدفته جماعة الحوثي دون مراعاة لحرمة الإنسان المسلم وسلامة المدنيين.

واختتم تصريحه مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم وقوة وعزيمة لإيقاف هذه التجاوزات الحوثية المستمرة، وضرورة محاسبة المنفذين والداعمين للهجمات الصاروخية، مستنكراً الهجمة الصاروخية التي نفذها الحوثي صباح أمس السبت 13 يونيو 2020 وتمكنت قوات التحالف الدولي من إحباط الهجوم وتدمير الصاروخ البالستي الذي انطلق من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية، وهو عمل إجرامي يضاف للهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت نجران بالطائرات المسيرة.