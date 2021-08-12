الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 94161؛ فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636.