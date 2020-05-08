الدوري الكوري يعود بدون جماهير.. ومشاهدات مليونية

د ب أ : افتتح جيونبوك هيونداي موتورز منافسات الموسم الجديد من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بالفوز على سوون سامسونج بلووينجز1-0، الجمعة، وذلك بدون حضور جماهير، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد .

وانطلقت منافسات الدوري على ملعب "جيونجو"، الذي كان قد شارك في استضافة مباريات كأس العالم 2002، وذلك بعد أكثر من شهرين من موعد البداية الذي كان مقررًا، حيث تأجلت الانطلاقة بسبب أزمة وباء كورونا.

وسجل لي دونج جوك 41 عاماً، الذي يعد اللاعب الأكبر سنًا في الدوري الذي يشهد مشاركة 12 فريقًا، هدف الفوز لجيونبوك حامل لقب الدوري في شباك بلووينجز حامل لقب الكأس، في الدقيقة 84 من المباراة.

وقام نادي جيونبوك ببث أصوات هتافات الجماهير عبر نظام الإذاعة الداخلية بالإستاد، كما جرى تثبيت لافتات على أجزاء كبيرة من المدرجات الخالية من المشجعين، والتي تسع 42 ألف مشجع، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الموسم في 29 فبراير لكنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- .

وجرى بث مباراة اليوم عبر قنوات رابطة الدوري على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المشاهدات ‏في البث الرسمي على تويتر +2 مليون مشاهدة.

وذكرت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت :"كعرض ترويجي خاص لتقديم افتتاحية الدوري الكوري الجنوبي إلى مشجعي كرة القدم حول العالم، ولإنعاش الآمال في التغلب على الأزمة."