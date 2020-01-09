ترقية عدد من ضباط شرطة الجبيل إلى رتبة "نقيب"

قلّد نائب مدير شرطة محافظة الجبيل العقيد حمد بن قبلان آل فطيح، عددًا من ضباط شرطة المحافظة رتبهم الجديدة في مكتبه صباح يوم الأربعاء؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم.

والضباط المترقون هم: النقيب بدر بن طلال الحمراني، والنقيب إبراهيم بن عوضة الشهراني، والنقيب يزيد بن محمد الحربي، والنقيب فهد بن حمود الدوسري، والنقيب عبدالله بن علي الشديدي.

من جانبهم، أعرَبَ الضباط عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة على منحهم هذه الثقة الغالية؛ مذكّرين أنفسهم وزملاءهم بأن هذه الترقية ستكون حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والإنجاز في سبيل خدمة الأمن.