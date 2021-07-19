"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 19 يوليو 2021، تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 510869 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1453 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 492.149 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8089 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10631 والحالات الحرجة 1403 حالة.