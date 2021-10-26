بالفيديو.. علماء يطورون "ضمادة ذكية" تنقل حالة الجرح إلى الهاتف دون إزالتها

0

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443 01:15 AM

بالفيديو.. علماء يطورون "ضمادة ذكية" تنقل حالة الجرح إلى الهاتف دون إزالتها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 482

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021