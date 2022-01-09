





3

قال: مع مطلع كل عام يشعر بعض الطلاب باضطراب في التكيف مع العودة

مختص لـ"سبق": نحتاج لجهد مكثف لتأهيل الطلاب للعودة للمدارس

قال المستشار التعليمي والتربوي الدكتور محمد العامري: إنه مع مطلع كل عام دراسي وكل عودة للمدرسة يشعر بعض الطلاب باضطراب في التكيف مع العودة وحاجة إلى برنامج إعداد وإعادة تأهيل وتهيئة.



وأضاف الدكتور العامري أنه ومن هنا كانت وزارة التعليم ممثلة في إدارات الإرشاد الطلابي والمدارس تقوم بتنفيذ برنامج أسبوع التهيئة، ونحن الآن أمام تجديد فريد وهو عودة الطلاب للمدارس حضوريًا، بعد عامين من الدراسة عن بعد نتيجة جائحة كورونا العالمية.



ونوه العامري في حديثه لـ"سبق" إلى ما تقوم به وزارة التعليم ومنسوبوها من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات نجاحهم المشهود والمميز في إدارة أزمة التعليم في ظل الجائحة، ونشكر الأسر، وخاصة الأمهات، لدورهم الكبير في العناية بالأبناء وتحفيز الأبناء لاستمرار التعليم، إلا أننا بحاجة الآن لجهد مكثف وسريع لتأهيل الأبناء نفسيًا وتربويًا واجتماعيًا للعودة للمدارس.



وأضاف: نحن بحاجة إلي تكاتف الجهود على مستوى الوطن من كافة الجهات لدعم هذه العودة السلسة ونحن بحاجة لدعم المفكرين والكتاب والمؤثرين عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ للمشاركة في تحفيز الطلاب وتحسين صورة المدرسة والعودة لها في أذهانهم، وبحاجة لجهود كل أسرة في تحفيز أبنائهم للعودة وإلى تقبل المقاومة للعودة في البداية، والتعامل بمقاومة المقاومة لإدارة عمليات التغيير في حياة الطالب التي اعتاد عليها خلال الفترة الماضية.



وقال العامري: نحن بحاجة لتحسين الممارسات التعليمية الحضورية وآليات إدارتنا التعليمية وأساليبنا التدريسية للتوافق مع توقعات واحتياجات ومتطلبات وتفضيلات المتعلمين بعد الجائحة؛ فبالتأكيد كثير ممن ممارساتنا وأساليبها بحاجة التطوير والتحسين.