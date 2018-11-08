بالفيديو.. تعرَّف على الثمانية الذين كرَّمهم خادم الحرمين في احتفال حائل

خلال حفل استقبال أهالي المنطقة للملك بمناسبة زيارته بحضور ولي العهد

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم 8 من أهالي منطقة حائل، ممن كانت لهم مساهمات خيرية أو علمية متنوعة.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للمكرَّمين خلال لقائهم وتكريمهم وتشرفهم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين قبل قليل.

وكان الملك سلمان -حفظه الله- قد شرف حفل استقبال أهالي منطقة حائل الذي أقيم بمناسبة زيارته - أيده الله - للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال الملك في مقر الحفل في منتزه المغواة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.