بعد إلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع "حفظ النعمة".. جمعية وحيدة بمكة تواجه فائض الطعام

مهتمون يرون ضرورة إنشاء عدد من الجمعيات المتخصصة

أمام العدد الهائل من المطاعم وقصور وقاعات الأفراح المنتشرة بمكة المكرمة، تقف جمعية وحيدة بالعاصمة المقدسة لمواجهة جمع فائض الأطعمة، بعد قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، المتضمن توجيه جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.



ويرى مهتمون أنه ينبغي إنشاء عدد من الجمعيات المتخصصة في جمع فائض الأطعمة بالعاصمة المقدسة، في ظل الأعداد الهائلة من المطاعم وقصور وقاعات الأفراح التي تحتضنها العاصمة المقدسة، فضلاً عن أن أبراج المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تعتبر محلّ اهتمام؛ كون فائض الطعام فيها لا يقلّ أهمية عن فائض القصور وقاعات الأفراح.



وتقف جمعية وحيدة بمكة للتنفيذ إثر توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، وأمامها تحديات كبيرة تكمن في زيادة أعداد موظفيها من الجنسين وآلياتها؛ كون الموضوع أصبح مُلزماً بعد أن كان اجتهادياً في الماضي القريب.



وعلى صعيد متصل؛ تساءل عدد من المهتمين في جمعيات حفظ النعمة، عن مدى إمكانية إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بدفع رسوم مالية للجمعيات مقابل جمع فائضها من الطعام، أم سيصبح الأمر كما هو عليه في السابق؛ ما قد يزيد من ميزانية تلك الجمعيات ويسد حاجتها، فضلاً عن أن الرسوم المالية ستكون رادعاً للمسرفين في الطعام وحلًّا لظاهرة الإسراف في الزواجات وما شابه ذلك.



وكان ‏وزير الشؤون البلدية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وجّه جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.