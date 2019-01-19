ذوو المفقود "العنزي" يناشدون المساعدة بالبحث عنه

قالوا إن آخر المعلومات عنه إقامته بفندق في عرعر

ناشد ذوو المفقود "سليم خلف العنزي" المساعدة بالبحث عنه، والعثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال ورود معلومات عنه.

وذكر أحد أقارب المفقود أن المذكور قد اختفى منذ يوم السبت الموافق (1440/5/6هـ)، وأن آخر عهد لهم معه حين كان يقيم في أحد الفنادق بمدينة عرعر. كما ذكر أن المفقود يملك سيارة من نوع (كامري) موديل 2007 زرقاء اللون، وتحمل لوحة رقم (ب أ ح ١٧٠٦)، وأنهم قاموا بالإبلاغ عنه لدى أحد مراكز الشرطة بالقريات.

وناشد المساعدة في العثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال معرفة أية معلومات عنه، أو التواصل على الرقم (0501431700).