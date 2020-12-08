الصين تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منها 10 حالات جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 08:50 AM

منها 10 حالات جاءت من الخارج

الصين تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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