"اليوبي" ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: أسأل الله أن يتغمده برحمته

مسيرة أكاديمية وإدارية غنية تدرج في المناصب وأسهم في بناء منظومة التعليم

قدّم مدير جامعة المؤسّس الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، أحر التعازي والمواساة لأسرة المغفور له -بإذن الله- الدكتور عبدالإله عبدالعزيز باناجه؛ مدير جامعة الطائف الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الموافق ١٤ / ٦ / ٢٠١٩، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وللفقيد مسيرة أكاديمية وإدارية غنية بجامعة الملك عبدالعزيز وخارجها، حيث ترأس قسم علوم الأحياء بكلية العلوم، ثم وكيلاً للكلية، فعميداً لها؛ لينتقل بعدها للإدارة العليا بالجامعة، بتعيينه وكيلاً للجامعة، كما عمل وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالإنابة، ثم تمّ تكليفه مديراً للجامعة بالإنابة في الفترة ٥ / ٣ / ١٤١٤ حتى ٢٢ / ٦ / ١٤١٤ هجري، وتم تعيينه عضواً بمجلس الشورى، وفي عام ١٤٢٥ صدر الأمر الملكي بتعيينه مديراً لجامعة الطائف، وأسهم في بناء منظومة التعليم.

والفقيد هو زوج الدكتورة وفاء عبدالبديع اليافي؛ وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة سابقاً، ووالد الدكتور عبدالعزيز عبدالإله باناجه؛ وأخ لكل من: عبدالله عبدالعزيز باناجه؛ والدكتور عصام عبدالعزيز باناجه؛ والدكتورة إيمان عبدالعزيز باناجه؛ وكيلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقاً، خالص العزاء لهم جميعاً.

ويستقبل العزاء اعتباراً من اليوم السبت في منزل الفقيد الواقع بحي المرجان ٢- جدة.